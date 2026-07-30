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Катастрофа при км 38 от пътя Симитли – Банско, движението е в една лента

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Полиция СНИМКА: Архив

Временно движението при км 38 по път II-19 Симитли – Банско се осъществява двупосочно в една лента заради катастрофа, съобщиха от АПИ. 

Шофьорите да се движат с повишено внимание и съобразена скорост. Трафикът се регулира от "Пътна полиция". 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Полиция СНИМКА: Архив

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