Катастрофа при км 38 от пътя Симитли – Банско, движението е в една лента

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Временно движението при км 38 по път II-19 Симитли – Банско се осъществява двупосочно в една лента заради катастрофа, съобщиха от АПИ.

Шофьорите да се движат с повишено внимание и съобразена скорост. Трафикът се регулира от "Пътна полиция".