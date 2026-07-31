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https://www.24chasa.bg/spravochnik/article/23312505 www.24chasa.bg

Горещини с температури до 36° ни очакват на 31 юли

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Около и след обяд ще бъде горещо с максимални температури между 31° и 36° СНИМКА: Pixabay

Днес отново ще е слънчево. Ще духа слаб до умерен вятър от изток. Около и след обяд ще бъде горещо с максимални температури между 31° и 36°, по-ниски по крайбрежието на морето, в София - около 32°.

По Черноморието ще бъде слънчево. Ще духа слаб до умерен вятър от изток. Максималните температури ще бъдат между 26° и 29°. Температурата на морската вода е 24°-25°. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала.

В планините също ще бъде слънчево. Ще духа слаб и умерен вятър от североизток. Максималната температура на 1200 метра ще бъде около 26°, на 2000 метра – около 18°, съобщи НИМХ, цитиран от БТА. 

Около и след обяд ще бъде горещо с максимални температури между 31° и 36° СНИМКА: Pixabay

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