Интензивен е трафикът на границите с Турция и Сърбия

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На два от границите на България трафикът. Става дума за „Капитан Андреево" (с Турция) и „Калотина" (Сърбия).

На границата с южната ни съседка трафикът е интензивен на вход и изход за леки автомобили.

На границата със Сърбия трафикът е интензивен на ГКПП „Калотина" на вход и изход за леки автомобили.

Трафикът е нормален на всички гранични преходи с Румъния. От 30 юни т.г. на граничния преход Русе – Гюргево след ремонт е възстановено движението по Дунав мост. Трафикът се осъществява в двете платна.

От 10 юли фериботната връзка, обслужваща граничния преход Оряхово – Бекет, временно преустанови работа поради ниското ниво на река Дунав.

От 21 юли фериботната връзка, обслужваща граничния преход Свищов – Зимнич, временно преустанови работа поради ниското ниво на река Дунав. Платформата се намира в България.

На границата с Гърция трафикът е нормален на всички гранични преходи. През преходите „Рудозем", „Златоград", „Маказа" и „Ивайловград" преминават леки коли и микробуси до 3,5 тона. През граничните преходи „Кулата", „Илинден" и „Капитан Петко войвода" преминават леки коли, автобуси и товарни автомобили.

Трафикът е нормален на всички гранични контролно-пропускателни пунктове и на границата с Република Северна Македония.