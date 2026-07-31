Топлите месеци са времето, в което най-често се захващаме с отлаганите ремонти и подобрения по дома – от леко освежаване на апартамента до по-мащабни строителни дейности, работа по вилата или поддръжка на двора. Някои задачи отнемат няколко часа, други – цял уикенд, а трети изискват сериозна подготовка и работа. Затова и различните проекти имат нужда от правилните инструменти.

PARKSIDE – определена от Euromonitor International за най-продаваната марка за инструменти и DIY оборудване в Европа – отдавна се е превърнала в любим избор както за хоби майсторите, така и за майстори със солиден опит. Причината е проста: марката предлага безкомпромисно съотношение между надеждност, мощност и достъпна цена. Същевременно развива две продуктови линии, съобразени със сложността на проектите и честотата на употреба – класическата зелена серия и черната серия PARKSIDE PERFORMANCE.

Но по какво се различават двете серии и коя да изберем за своите нужди?

Зелената серия: За ежедневните ремонти у дома

Грешно е да се смята, че зелената серия е само за дребни поправки. Тя е подходящо и практично решение за почти всичко, с което един домашен майстор може да се сблъска – от сглобяване на мебели и монтажни дейности до рязане, шлайфане и градинска поддръжка.

Разликата е, че зелената серия е проектирана за класическо натоварване и периодична употреба. Тя е идеална за хората, които майсторят през уикенда, правят сезонни ремонти или искат надежден инструмент под ръка, без да инвестират в оборудване за индустриално ползване. Серията съчетава достъпна цена, необходимата мощност и ергономичен дизайн и 3-годишна гаранция.

В актуалните оферти на Lidl за тази седмица ще откриете електрически ъглошлайф 1200 W на цена 25.56 €/49.99 лв., комплекти за фугиране, ключове и комплект тресчотка с накрайници от 115 части за 8.17 €/15.98 лв. Това са все инструменти и принадлежности, които намират приложение в разнообразни дейности у дома и в работилницата.

PARKSIDE PERFORMANCE: По-големи проекти, по-високи изисквания

Основната разлика при черната серия (PARKSIDE PERFORMANCE) не е просто в цвета, а в технологиите и издръжливостта. Уредите от тази линия са оборудвани с усъвършенствани безчеткови мотори (Brushless). Това осигурява по-висока ефективност на работа, по-висок въртящ момент и по-ниска консумация на батерията.

Тази серия е създадена за проекти, които изискват продължителна работа без прекъсване, обработка на по-твърди и резистентни материали (например пробиване в армиран бетон или завиване на дълги конструктивни винтове) или за майстори, които използват инструментите си често и интензивно.

PARKSIDE PERFORMANCE идва с до 5 години гаранция, а много от моделите разполагат и със смарт функции за наблюдение и индивидуална настройка през мобилно приложение (PARKSIDE App). Дори аксесоарите в тази серия са разработени за голямо натоварване. В настоящите оферти ще откриете комплект ударни гаечни ключове и накрайници PARKSIDE PERFORMANCE за 10.22 €/19.99 лв., изработен от подсилена стомана.

Една батерия за десетки инструменти

Всеки, който използва няколко акумулаторни машини, знае колко неудобно е всяка от тях да има различна батерия и зарядно устройство. Платформите X 12 V Team и X 20 V Team решават точно този проблем, като позволяват една батерия да се използва с множество инструменти от съответната система – от бормашина и гайковерт до тример или косачка.

В момента в магазините на Lidl се предлага акумулаторна бормашина PARKSIDE X 20V Team с включени две батерии и зарядно за 66.46 €/129.98 лв. Комплектът може да послужи като основа за постепенно добавяне на други съвместими инструменти. За по-тежки автомобилни или строителни задачи е акумулаторният ударен гайковерт X 20V Team за 53.68 €/104.99 лв., който идва с мощна 4 Ah батерия.

Кой цвят да изберете?

Всъщност изборът не зависи от цвета, а от проекта и честотата на употреба. Ако инструментите ще ви служат основно за ремонти и поддръжка у дома, зелената серия ще покрие обичайните ви нужди. Ако обаче редовно се заемате с по-мащабни задачи и търсите по-висока производителност, PARKSIDE PERFORMANCE предлага допълнителната мощност и издръжливост, които подобна работа изисква.

Разнообразието от продукти на марката PARKSIDE дават възможност да изберете инструментите, които най-добре отговарят на задачите, които ви предстоят – независимо дали става дума за ремонт у дома или за по-мащабен проект.