Вижте как се променя движението в София за състезанието „Витоша рън“

От 08.00 ч. на 30.08.2026 г. от източната страна на Националния дворец на културата се организира сборен пункт за участниците в състезанието по планинско бягане "Витоша рън". Организатор на инициативата е фондация "София - Европейска столица на спорта".

Старт на състезанието ще бъде даден в 09.00 ч. на 30.08.2026 г. от сборния пункт по следния маршрут: през Моста на влюбените, покрай хотел „Хилтън", по ул. „Петко Каравелов", с пресичане на ул. „Бяла черква", по централната алея на Южен парк, с пресичане на ул. „Хенрик Ибсен", по ул. „Никола Крушкин-Чолака", с пресичане на Околовръстния път, по ул. „Къпинка", по ул. „Чемшир" в кв. „Драгалевци", с навлизане в Природен парк „Витоша", по трасето на лифта „Бай Кръстьо" и по пътеката за хижа „Алеко" до горната лифтова станция.