Корабоплаването по Дунав не е спряно, но е затруднено

Хидроложката обстановка по българския участък на река Дунав остава усложнена заради трайно ниските водни нива, които продължават да бъдат значително под Ниското корабоплавателно и регулационно ниво (НКРН), определено от Дунавската комисия. Това съобщиха от Изпълнителната агенция „Проучване и поддържане на река Дунав“ (ИАППД), като отбелязаха, че корабоплаването не е преустановено.

От агенцията отчетоха, че през последните дни се наблюдава относително задържане на нивата, като отчетените изменения са в рамките на понижение от един до два сантиметра. Въпреки това в отделни критични участъци остават в сила временни ограничения, свързани с ширината на фарватера и допустимото натоварване на плавателните съдове.

Към днешна дата нивото при водомерния пост в Русе е минус 88 сантиметра, което е сред най-ниските стойности, отчитани от 1940 година насам, съобщиха още от ИАППД.

От агенцията посочват, че ежедневно извършват хидрографски измервания и публикуват актуална информация за дълбочините и условията за корабоплаване, за да могат корабоводителите своевременно да планират преминаването си през критичните участъци.

Към момента няма заседнали плавателни съдове във фарватера на българския участък на реката. Извън корабоплавателния път обаче има заседнали кораби в районите на Сомовит, Белене и остров Албина.

Директорът на дирекция „Речен надзор – Русе“ към Изпълнителната агенция „Морска администрация“ Иван Жеков коментира пред БТА, че някои корабоводителите не са достатъчно подготвени за плаване при толкова ниски водни нива и малки дълбочини. По думите му те често не се запознават предварително с актуалната информация за настъпилите промени в дълбочините на плавателния път.

От ИАППД отбелязаха, че продължава и операцията по изтегляне на заседналия в района на село Гомотарци круизен кораб, след като пътниците от него бяха евакуирани.

Българските и румънските компетентни институции осъществяват постоянен мониторинг на състоянието на фарватера и своевременно информират участниците в корабоплаването за всички промени в дълбочините и направлението на плавателния път.

От ИАППД отбелязват още, че ниските водни нива са характерни за целия дунавски басейн и оказват влияние върху корабоплаването във всички държави по поречието. Според агенцията ситуацията в българския участък остава сравнително по-благоприятна в сравнение с някои други държави по течението на реката благодарение на постоянната поддръжка на фарватера и ежедневната работа на специалистите за осигуряване на безопасно корабоплаване.