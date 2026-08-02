На 2 август рожден ден имат

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Владимир Михайлов, актьор и певец

Константин Стаменов, председател на УС на Българската федерация на индустриалните енергийни консуматори

Димитър Илиев, многократен рали шампион на България, бивш служебен министър на спорта

Сашо Чакалски, банкер и финансист

Тони Стораро, фолк певец

Проф. Нева Кръстева, органист и композитор

Кольо Парамов, финансов експерт

Ирина Сардарева, дизайнер

Миролюба Бенатова, журналистка

Юлиана Янева, състезателка по свободна борба, европейска шампионка и носителка на световната купа, участничка в олимпийските игри в Париж (2024)