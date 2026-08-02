На 2 август рожден ден имат

Владимир Михайлов, актьор и певец
Константин Стаменов, председател на УС на Българската федерация на индустриалните енергийни консуматори
Димитър Илиев, многократен рали шампион на България, бивш служебен министър на спорта
Сашо Чакалски, банкер и финансист
Тони Стораро, фолк певец
Проф. Нева Кръстева, органист и композитор
Кольо Парамов, финансов експерт
Ирина Сардарева, дизайнер
Миролюба Бенатова, журналистка
Юлиана Янева, състезателка по свободна борба, европейска шампионка и носителка на световната купа, участничка в олимпийските игри в Париж (2024)