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Движението по пътя към "Маказа" минава в една лента заради катастрофа

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ГКПП "Маказа". СНИМКА: СКРИЙНШОТ ОТ КАМЕРА В ЮТУБ

Заради катастрофа в района на Момчилград, движението по пътя от Кърджали до граничния пункт "Маказа" минава двупосочно в една лента, съобщават от АПИ. 

Трафикът се регулира от пътна полиция.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

ГКПП "Маказа". СНИМКА: СКРИЙНШОТ ОТ КАМЕРА В ЮТУБ

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