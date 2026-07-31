Движението по пътя към "Маказа" минава в една лента заради катастрофа

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Заради катастрофа в района на Момчилград, движението по пътя от Кърджали до граничния пункт "Маказа" минава двупосочно в една лента, съобщават от АПИ.

Трафикът се регулира от пътна полиция.