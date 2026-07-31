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Ограничиха движението по пътя между Свидня и Искрец заради катастрофа

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Катастрофа Снимка: Pixabay

Ограничено е движението по път III-164 Свидня - Искрец заради катастрофа. Шофьорите изчакват на място, съобщава АПИ.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Катастрофа Снимка: Pixabay

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