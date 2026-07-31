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https://www.24chasa.bg/spravochnik/article/23318489 www.24chasa.bg

Променят движението на пътя Враца-Мездра за 2 часа на 3 август, чистят растителност

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Път СНИМКА: АПИ

На 3 август /понеделник/ от 10 ч. до 12 ч. за почистване на растителност около тол рамка ще се промени организацията на движение в участък от път I-1 Враца – Мездра, в района на Руска Бела, съобщиха от АПИ. При изпълнението на дейностите ще се ограничава поетапно движението по лентите в посока Враца, като трафикът ще преминава в свободната лента. Необходимо е шофьорите да се движат с повишено внимание и съобразена скорост.

Агенция „Пътна инфраструктура" апелира шофьорите да бъдат внимателни, да спазват правилата за движение и ограниченията на скоростта, да не предприемат рискови изпреварвания, с които застрашават безопасността на всички останали пътуващи.

Път СНИМКА: АПИ

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