Променят движението на пътя Враца-Мездра за 2 часа на 3 август, чистят растителност

На 3 август /понеделник/ от 10 ч. до 12 ч. за почистване на растителност около тол рамка ще се промени организацията на движение в участък от път I-1 Враца – Мездра, в района на Руска Бела, съобщиха от АПИ. При изпълнението на дейностите ще се ограничава поетапно движението по лентите в посока Враца, като трафикът ще преминава в свободната лента. Необходимо е шофьорите да се движат с повишено внимание и съобразена скорост.

Агенция „Пътна инфраструктура" апелира шофьорите да бъдат внимателни, да спазват правилата за движение и ограниченията на скоростта, да не предприемат рискови изпреварвания, с които застрашават безопасността на всички останали пътуващи.