От 3 до 6 август променят движението в 2 участъка от "Хемус" около София

От 3 до 6 август за премахване на крайпътна растителност временно ще се променя организацията на движение в посока Варна в два участъка от магистрала „Хемус" в Софийска област, съобщават от АПИ.

В участъка от 1-и до 8-и км между 8 ч. и 16 ч. поетапно ще се ограничава преминаването по изпреварващата лента. Трафикът ще се осъществява в активната и аварийната лента. В отсечката между 62-и и 65-и км от 7 ч. до 15 ч. поетапно ще се ограничава преминаването по изпреварващата лента. Превозните средства ще се пренасочват в активната.

На 7 август /петък/ от 8 ч. до 16 ч за почистване на облицовани окопи ще се ограничи достъпът до аварийната лента в платното за Варна в участъка от 74-ти до 78-ми км на АМ „Хемус"

Агенция „Пътна инфраструктура" апелира водачите да спазват правилата за движение и ограниченията на скоростта, да не предприемат рискови изпреварвания, с които застрашават безопасността на движение на всички пътници.