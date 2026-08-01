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Интензивен е трафикът за коли на входа и изхода на ''Калотина'' и „Капитан Андреево“

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Граница СНИМКА: pixabay

Трафикът е интензивен за леки автомобили на входа и изхода на граничния контролно-пропускателен пункт (ГКПП) на границата със Сърбия „Калотина" и на ГКПП „Капитан Андреево" на границата с Турция , съобщиха от „Гранична полиция" за движението на българските граници тази сутрин.

На границата с Гърция трафикът е нормален на всички гранични преходи. Автомобили до 3,5 тона преминават и на граничните преходи „Рудозем", „Златоград", „Маказа" и „Ивайловград". През граничните преходи „Илинден", „Кулата" и „Капитан Петко войвода" преминават леки коли, автобуси и товарни автомобили.

Трафикът е нормален на всички гранични преходи с Румъния и на всички гранични пунктове с Република Северна Македония.

Граница СНИМКА: pixabay

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