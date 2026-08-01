Катастрофа в Кресненското дефиле блокира пътя за Гърция (Видео)

Катастрофа в Кресненското дефиле причини огромно задръстване и блокира пътя за Гърция рано сутринта в събота и първия ден на август. От видеа в социалните мрежи се вижда, че движението в дефилето е спряло напълно.

Ударили са се камион и цистерна. Става ясно и че опашката е от граничния пункт до бариерите за плащане на гръцката магистрала.

Кресненското дефиле е една от най-натоварените пътни артерии у нас през лятото. Причината е, че целият трафик за Гърция от магистрала "Струма" се влива в дефилето, което е двупосочно с по една лента в посока, а маршрутът е натоварен през лятото заради почиващите.

Преди години по дефилето бяха поставени колчета в средата на пътя, за да се ограничат опасното изпреварване и тежките катастрофи. Друга причина е, че пътят преминава и през град Кресна, където миналата година бе поставен пешеходен светофар, за да може пешеходците да пресичат безопасно главния път. Сега заради многото хора светофарът почти непрекъснато свети червено за автомобилите и така бави трафика.