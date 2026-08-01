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Снимки на филм причиниха огромно задръстване на околовръстното в София край Казичене

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Огромно задръстване между светофара на Казичене и магистрала Хемус на околовръстното

Огромно задръстване се образува в събота преди обед на околовръстното в София край Казичене. 

Тапата започва между светофара на Казичене и магистрала Хемус на околовръстното, сигнализира читател на "24 часа". 

В огромната тапа се забелязват знаци за ремонт. Други очевидци в социалните мрежи съобщават, че причината е снимки на филм. 

"Има снимки за филмова продукция или реклама, имаше запален лек автомобил, снимачен екип и танк на моста от Кривина за Враждебна", пише потребител в социалните мрежи. 

"Кой разреши това затваряне в събота преди обед, когато всички се изнасят от София?", питат други потребители. 

Огромно задръстване между светофара на Казичене и магистрала Хемус на околовръстното

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