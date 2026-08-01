Кола се запали на магистрала "Тракия" и спря трафика към Бургас (Видео, снимки)

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Кола се запали на магистрала "Тракия" в посока Бургас, съобщиха от Агенция "Пътна инфраструктура".

Автомобилът се е запалил след отбивката за Ямбол, на 301-ия км. Движението към момента е спряно.

Няма данни за пострадали.

По-рано днес катастрофа затвори другата най-натоварена пътна отсечка у нас - Кресненското дефиле. Заради инцидент между два камиона в дефилето се образува километрична тапа.

Очевидци пък съобщиха за сериозно задръстване на околовръстното в София край Казичене заради снимки на филм.