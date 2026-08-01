4 км опашка за Дунав мост и расте

4 км е опашката от автомобили за Дунав мост и расте с всяка изминала секунда, видя репортер на "24 часа". Голямата част от нея е по околовръстното на Русе, което стига до кръговото кръстовище точно преди Дунав мост. В момента движението там се регулира от пътни полицаи.

Причината за задръстването е, че няма друг начин да се пресече реката към Румъния, а и в обратната посока. Заради ниското ниво на Дунав т. нар. бакове (малки фериботи, които пренасят автомобили и хора по вода), които пътуват между Силистра и румънския град Кълъраш, са спрени. Фериботите тип ро-ро, които също са румънски, плават, но с намален капацитет, за да не увеличават прекомерно теглото си и заради това да не заседнат в плитките води. Така всички автомобили и тирове се насочват към Дунав мост. Колоните от автомобили към Дунав мост СНИМКА: Паола Хюсеин

Запознатите ползват и един мост след румънското село Остров, което е малко след сухопътната граница между България и Румъния. Този мост се включва директно в магистралата за Букурещ, но от друга страна, така пътят се удължава със стотина километра.

По това време на годината пътуват много румънски и украински туристи, както и турски граждани, живеещи в чужбина, които се прибират в родината си за летните отпуски. Разбира се, не секва и традиционният трафик от тирове.