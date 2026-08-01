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Ограничиха движението на "Хемус" към Варна заради катастрофа

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„Хемус" СНИМКА: АПИ

Движението при 416 км на магистрала "Хемус" в посока Варна е ограничено заради катастрофа, съобщават от АПИ. 

Въведен е обходен маршрут: п.в. „Слънчево" – път I-2 – Тополи – Варна. Трафикът в участъка се регулира на място от екип на „Пътна полиция".

Междувременно бе ограничено движението и в първата активна лента на "Хемус" в тунела "Витиня" към София. Причината за това бе аварирал камион. То вече е възстановено, съобщават от АПИ.

Трафикът се осъществява в изпреварващата и втора активна лента. Шофьорите да преминават с повишено внимание и съобразена скорост, като движението в участъка се регулира на място от екип на „Пътна полиция".

„Хемус" СНИМКА: АПИ

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