Ограничиха движението на "Хемус" към Варна заради катастрофа

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Движението при 416 км на магистрала "Хемус" в посока Варна е ограничено заради катастрофа, съобщават от АПИ.

Въведен е обходен маршрут: п.в. „Слънчево" – път I-2 – Тополи – Варна. Трафикът в участъка се регулира на място от екип на „Пътна полиция".

Междувременно бе ограничено движението и в първата активна лента на "Хемус" в тунела "Витиня" към София. Причината за това бе аварирал камион. То вече е възстановено, съобщават от АПИ.

Трафикът се осъществява в изпреварващата и втора активна лента. Шофьорите да преминават с повишено внимание и съобразена скорост, като движението в участъка се регулира на място от екип на „Пътна полиция".