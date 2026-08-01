Интензивен трафик на "Калотина" и "Капитан Андреево"

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Интензивен е трафикът за леки автомобили на вход и изход на гранично контролно-пропускателни пунктове (ГКПП) „Калотина" на границата със Сърбия и „Капитан Андреево" на границата с Турция. Това съобщи Главна дирекция "Гранична полиция" на сайта си. Информацията е към към 18:00 ч.

Движението е нормално на всички гранични преходи с Румъния. От 10 часа на 30 юни 2026 г. на граничния преход Русе - Гюргево след ремонт е възстановено движението по Дунав мост. Трафикът се осъществява в двете платна.

От 08:00 ч. на 10 юли 2026 г., фериботната връзка обслужваща граничен преход Оряхово – Бекет временно преустановява работа, поради ниското ниво на река Дунав.

От 10:00 ч. на 21 юли 2026 г., фериботната връзка обслужваща граничен преход Свищов-Зимнич, временно преустановява работа, поради ниското ниво на река Дунав. Платформата се намира в България.

На 21 юли 2026г. в 10:00 ч., представител на фирмата стопанисваща Фериботната платформа "Интер Линк" ООД и осъществяваща трафика с ферибота през Свищов-Зимнич, заяви, че поради ниското ниво на р. Дунав, преустановява работа за неопределен период. Платформата се намира в България.

Трафикът е нормален на всички преходи на границата с Гърция.През граничните преходи „Рудозем", "Златоград", "Маказа" и "Ивайловград" преминават леки коли и микробуси до 3,5 тона. През граничните преходи "Кулата", "Илинден" и "Капитан Петко войвода" преминават леки коли, автобуси и товарни автомобили.

Нормален е трафикът и на всички гранични контролно-пропускателни пунктове на границата със Северна Македония.

Трафикът на ГКПП "Калотина" и "Капитан Андреево" беше интензивен и сутринта.