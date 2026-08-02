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Горещини с температури до 37 градуса ни очакват на 2 август

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Времето днес ще бъде горещо. Снимка: Десислава Кулелиева

Днес ще е слънчево, след обяд и горещо. Ще духа слаб, в източните райони - до умерен вятър от изток-североизток. Максималните температури ще са между 32° и 37°, в София - около 32°.

По Черноморието ще бъде слънчево. Ще духа до умерен вятър от изток-североизток. Максималните температури ще бъдат 28°-30°. Температурата на морската вода е 24°-25°. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала.

В планините ще бъде слънчево. Ще духа умерен до силен вятър от изток-североизток. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 27°, на 2000 метра – около 19°, съобщава НИМХ, цитиран от БТА.

Времето днес ще бъде горещо.

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Джензито Вики: Кога сме заедно и заради какво