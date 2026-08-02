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https://www.24chasa.bg/spravochnik/article/23322238 www.24chasa.bg

Обявиха жълт код за опасни горещини в 10 области

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Снимка: НИМХ

Жълт код за горещо време е обявен в няколко области на страната днес, съобщехя от Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ).

Предупреждението е в сила за областите Видин, Монтана, Враца, Плевен, Пазарджик, Пловдив, Стара Загора, Хасково, Благоевград, както и за София-област.

От НИМХ отбелязват, че жълтият код е за много високи температури, които могат да причинят здравни проблеми за чувствителни и болни хора, възрастни и деца.

Според прогнозата за времето на НИМХ топлото време ще се задържи и през следващите дни, като към петък се очаква максималните ще бъдат предимно между 35° и 40°, по Черноморието - 31°-34°.

Екстремните горещини увеличават опасността от горски пожари, с каквито вече седмици наред се борят в Западна Европа. 

Снимка: НИМХ

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