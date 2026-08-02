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Натоварени са граничните пунктове със Сърбия и Турция

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ГКПП Капитан Андреево СНИМКА: Архив

Пригответе се за повече чакане на граничните пунктове със Сърбия и Турция. Интензивен е трафикът за коли на Калотина и Капитан Андреево. 

На границата с Гърция трафикът е нормален на всички гранични преходи. Автомобили до 3,5 тона преминават и на граничните преходи Рудозем, Златоград, Маказа и Ивайловград. През граничните преходи Илинден, Кулата и Капитан Петко войвода преминават леки коли, автобуси и товарни автомобили.

Трафикът е нормален на всички гранични пунктове с Румъния и на всички гранични пунктове с Република Северна Македония.

По това време на годината редовно има големи опашки на Капитан Андреево, защото турските гастарбайтери се прибират от Западна Европа за лятната си отпуска. 

ГКПП Капитан Андреево СНИМКА: Архив

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