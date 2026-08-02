Натоварени са граничните пунктове със Сърбия и Турция

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Пригответе се за повече чакане на граничните пунктове със Сърбия и Турция. Интензивен е трафикът за коли на Калотина и Капитан Андреево.

На границата с Гърция трафикът е нормален на всички гранични преходи. Автомобили до 3,5 тона преминават и на граничните преходи Рудозем, Златоград, Маказа и Ивайловград. През граничните преходи Илинден, Кулата и Капитан Петко войвода преминават леки коли, автобуси и товарни автомобили.

Трафикът е нормален на всички гранични пунктове с Румъния и на всички гранични пунктове с Република Северна Македония.

По това време на годината редовно има големи опашки на Капитан Андреево, защото турските гастарбайтери се прибират от Западна Европа за лятната си отпуска.