Ясно и слънчево в планините, натоварена събота за спасителните служби

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Добри са условията за туризъм в планините, съобщиха за БТА от Планинската спасителна служба (ПСС).

Времето е ясно и слънчево, температурите в планините са между 10°-20°. По високите части на планините духа умерен вятър.

В събота екипите на ПСС са реагирали на няколко сигнала. Жена на 60 години е загинала на място, падайки от върха на било в Стара планина.

В Пирин в района на връх Яловарника към 15,40 ч екипите на 112 получават сигнал за жена със съмнение за счупен глезен. Активиран е Центърът за спешна медицинска помощ по въздуха. Когато хеликоптерът достига до мястото е установено, че няма възможност за кацане и се прибира на базата. Акцията продължава и приключва тази сутрин към 5,30 ч, казаха от ПСС.

Друг инцидент е от района на Седемте рилски езера, при който жена е ужилена от оса, което е предизвикало тежка алергична реакция. Парамедик ѝ е оказал първа помощ.