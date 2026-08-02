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Движението по пътя Пловдив – Раковски в района на Стряма е двупосочно в една лента

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Временно движението по път II-56 Пловдив – Раковски в района на Стряма се осъществява двупосочно в една лента поради ПТП. Движението се регулира от екип на "Пътна полиция", съобщават от АПИ.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

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