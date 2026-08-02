Движението по пътя Пловдив – Раковски в района на Стряма е двупосочно в една лента

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Временно движението по път II-56 Пловдив – Раковски в района на Стряма се осъществява двупосочно в една лента поради ПТП. Движението се регулира от екип на "Пътна полиция", съобщават от АПИ.