Възстановено е движението по пътя Пловдив – Раковски в района на Стряма

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Възстановено е движението по път II-56 Пловдив – Раковски в района на Стряма, съобщиха от АПИ. То се извършваше двупосочно в една лента заради ПТП, а трафикът се регулираше от полицията.