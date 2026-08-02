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Турция отваря граничния пункт Къркларели - Малко Търново за камиони до 3,5 тона

Нахиде Дениз, БТА

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ГКПП Малко Търново

От 3 август на граничния контролно-пропускателен пункт Къркларели Дерекьой - Малко Търново между България и Турция ще се разрешава преминаването на камиони с тегло до 3,5 тона в двете посоки, се посочва в съобщение на турското Министерство на търговията. 

Посочва се, че българската Агенция „Митници" е била уведомена за новата наредба за преминаване на товарните автомобили. Както и че превозваните стоки трябва да бъдат представени на митническата администрация под режим на транзит и надлежно обезопасени с митнически пломби, а превозните средства трябва да притежават и валидни лицензи за превоз на товари и необходимите разрешителни за международен транспорт.

Предвижда се преминаването седмично на по 500 броя камиони в едната и 500 в другата посока, или максимум 3000 на седмица.

Очаква се, че по този начин ще бъде облекчен режимът на преминаване на автомобили и стоки през ГКПП Капъкуле - Капитан Андреево и Хамзабейли-Лесово.

ГКПП Малко Търново

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