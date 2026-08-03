Френско петле с вишнев сос

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Вашата любима рецепта може да спечели 10 евро. Снимайте как приготвяте предпочитаната си манджа и ставате част от рубриката ГАСТРОГУРУ. Един от вас - известен или неизвестен, но задължително добър кулинар, ще готви пред читателите.

Изпращайте рецептите си на

адреси [email protected]

и [email protected].

За въпроси - тел. 942 25 31.

КОЙ ГОТВИ

Наталия Панчева представя интересна рецепта за френско петле с плодов сос.

ПРОДУКТИ

1 френско петле, 1 глава шалот (или малък кромид лук), 120 г вишни, 25 г краве масло, 100 мл червено вино (сухо), 1 с.л. мед или кафява захар, 1 ч.л. балсамов оцет, мащерка, сол и черен пипер на вкус

НАЧИН НА ПРИГОТВЯНЕ:

Овкусяваме петлето със сол и черен пипер отвън и отвътре. Запечатваме го в тиган с разтопеното масло до златисто, след което го изваждаме. В същата мазнина запържваме наситнения лук до омекване.

Добавяме виното, меда (или захарта), балсамовия оцет и мащерката. Оставяме сместа да къкри за 5 минути, след което добавяме вишните. Прехвърляме петлето в тавичка и го поливаме с вишнево-винения сос.

Покриваме го с алуминиево фолио и печем на 180 градуса около 40 минути. Отстраняваме фолиото за последните 10 минути, за да се получи хрупкава коричка. При сервиране поливаме петлето с получения гъст сос. То си партнира перфектно с гарнитура от кремообразно картофено пюре или див ориз.