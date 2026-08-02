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https://www.24chasa.bg/spravochnik/article/23325077 www.24chasa.bg

Интензивен трафик по границите на България

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Интензивен е трафикът на ГКПП "Калотина" Снимка: Архив

Интензивен е трафикът за леки автомобили на изход на граничните контролно-пропускателни пунктове (ГКПП) „Кулата" с Гърция и на "Капитан Андреево" с Турция. Трафикът е интензивен и на вход и изход за коли на „Калотина". Това се посочва в информация на сайта на Главна дирекция "Гранична полиция" към 18:00 ч.

През граничните преходи „Рудозем", "Златоград", "Маказа" и "Ивайловград" преминават леки коли и микробуси до 3,5 т. През "Кулата", "Илинден" и "Капитан Петко войвода" преминават леки коли, автобуси и товарни автомобили.

Трафикът на граничните пунктовете с Румъния и Република Северна Македония е нормален.

Интензивен е трафикът на ГКПП "Калотина" Снимка: Архив

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