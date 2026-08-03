Православен календар за 3 август

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8 Неделя след Петдесетница. Преп. Исакий, Фавст и Далмат. Гл. 7, утр. ев. 8, ап. 1 Кор. 1:10-18 (с. 121), лит. ев. Мт 14:14-22 (с. 69) (вечерта – Вечерня с Молебен канон на Пресвета Богородица)

Исакий, Далмат и синът на Далмат - Фавст,като благочестиви и мъдри християни били избрани за игумени на манастир. Това било по времето, когато в Цариград се разпространявала ереста на Несторий.

За да има ред и спокойствие сред християните, бил свикан събор в Ефес. Със своята пламенна реч пред събора Далмат сложил край на лъжите на Несторий. Той така се прославил със своите подвизи на въздържание и благочестие, че самият манастир взел да се нарича "Далматски".