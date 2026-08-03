ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Православен календар за 3 август

Времето София 17° / 17°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/spravochnik/article/23325572 www.24chasa.bg

Жега през първата седмица на август

1168
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Жега СНИМКА: Pixabay

Днес ще бъде предимно слънчево, съобщиха от Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ).

Над източните райони ще има временни увеличения на облачността, но ще бъде почти без валежи. Ще духа слаб до умерен североизточен вятър. Максималните температури ще бъдат предимно между 31° и 36°, в София - около 31°.

Атмосферното налягане е по-високо от средното за месеца и ще остане без съществена промяна, съобщи БТА.

По Черноморието ще бъде предимно слънчево. Над северното крайбрежие ще има временни увеличения на облачността, но ще бъде почти без валежи. Ще духа до умерен вятър от североизток. Максималните температури ще бъдат 28°-31°, температурата на морската вода - 24°-25°. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала.

В планините ще бъде слънчево. Ще духа умерен североизточен вятър. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 27°, на 2000 метра – около 19°.

През следващите дни ще бъде слънчево, ще има временни увеличения на облачността, но вероятността за валежи е малка. Вятърът ще е слаб, по Черноморието - след обяд до умерен от североизток; нощем в много райони ще стихва. Температурите ще се повишат слабо и в сряда максималните ще бъдат между 34° и 39°.

Жега СНИМКА: Pixabay
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Времето

Последно от

България днес

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Джензито Вики: Кога сме заедно и заради какво