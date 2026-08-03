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Жълт код за високи температури в 5 области днес

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снимка:Националния институт по метеорология и хидрология

Жълт код за горещо време е обявен в пет области на страната за днес, съобщават от Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ) на сайта си.

Предупреждението е в сила за Велико Търново, Русе, Пазарджик, Пловдив и Благоевград. Според данните максимални температури и в петте области ще бъдат между 35 и 37 градуса.

През следващите дни времето ще остане слънчево, сочи прогнозата за времето на НИМХ. Температурите ще се повишат още малко и в сряда максималните ще бъдат между 34° и 39°, съобщи БТА.

снимка:Националния институт по метеорология и хидрология

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