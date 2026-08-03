В Самоков ще бъде посрещната Чудотворната Хавайска мироточива Иверска икона на Пресвета Богородица

В Девическия манастир "Покров Богородичен" в Самоков ще бъде посрещната днес чудотворната Хавайска мироточива Иверска икона на Пресвета Богородица, съобщават на официалния си интернет сайт от Софийската митрополия. Посрещането е предвидено за 18:00 часа.

Иконата пристигна за поклонение в България на 31 юли. На 3, 4 и 5 август светинята ще бъде в митрополитския храм „Света Неделя" в София до 16:00 часа, след което ще посещава с делегация различна духовна околия в Софийската епархия. След това ще бъде донесена за поклонение и други епархии в страната. На 17 и 18 август иконата ще бъде изложена за поклонение в Рилския манастир, а на 19 август ще отпътува от България.

Историята на чудотворната икона започва през 2007 г. в православната общност в Хонолулу, Хавай, когато малко печатно копие на Иверската икона на Божията Майка започва да мироточи и да излъчва благоухание на рози. След църковно проучване през 2008 г. Руската православна църква зад граница официално признава иконата за чудотворна и благославя тя да посещава православни храмове по света.

Оттогава светинята е обиколила хиляди храмове в Северна Америка, Европа и други страни. Пред нея са се поклонили милиони вярващи, а според организаторите са документирани стотици свидетелства за духовно укрепване, телесни изцеления и благодатен мир при молитва пред образа на Божията Майка.