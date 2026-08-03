Километрични опашки се извиха на границата с Гърция (Видео)

Интензивен трафик и колони от автомобили се образуваха отново на ГКПП „Кулата – Промахон" в посока Гърция. В разгара на летния сезон хиляди българи се отправят към гръцкото крайбрежие, което традиционно води до сериозно натоварване на граничния пункт.

Шофьори съобщават за забавяне при преминаването и изчакване в колоните преди границата. „Кулата – Промахон" е сред най-натоварените пунктове за пътуващите към южната ни съседка, особено през летните месеци, когато потокът към гръцките курорти значително се увеличава