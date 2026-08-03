3 нощи ще чистят пътен възел „Даскалово" при 19-ти км на „Струма"

В три поредни нощи ще се почиства пътен възел „Даскалово" при 19-ти км на АМ „Струма". Работата през първата нощ ще започне в 21 ч. на 4 август /вторник/ и ще продължи до 4 ч. сутринта на 5 август /сряда/. В същия часови диапазон ще се работи и през нощта на 5 и 6 август. При изпълнение на поддържащите дейности поетапно ще се ограничава движението по вътрешната и външната пътна лента и по пътните връзки на съоръжението. Планираните работи ще се извършват през нощта, когато трафикът е по-слаб и за да не се затруднява пътуването на гражданите, съобщиха от АПИ.

Необходимо е шофьорите да се движат с повишено внимание и съобразена скорост.

Агенция „Пътна инфраструктура" апелира шофьорите да бъдат внимателни, да спазват правилата за движение и ограниченията на скоростта, да не предприемат рискови изпреварвания, с които застрашават безопасността на всички останали пътуващи.

Всички граждани и транспортни фирми могат да получават информация за актуалната пътна обстановка от интернет страницата на АПИ - www.api.bg, както и по всяко време от денонощието на тел. 0700 130 20 в АПИ.