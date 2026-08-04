Пържени тиквички и патладжан с чеснови домати

Вашата любима рецепта може да спечели 10 евро. Снимайте как приготвяте предпочитаната си манджа и ставате част от рубриката ГАСТРОГУРУ. Един от вас - известен или неизвестен, но задължително добър кулинар, ще готви пред читателите.
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КОЙ ГОТВИ
“Приготвянето е лесно и приятно, а консумирането на това ястие ме прави щастлива, че мога да се докосна до природните дадености - нашите градински зеленчуци през горещия летен сезон”, ни пише Маргарита Димитрова.
ПРОДУКТИ
1 средно голяма тиквичка
2 средно големи патладжана
1 кг домашни домати
няколко скилидки чесън
сол на вкус
малко захар, ако доматите са по-кисели
свеж магданоз
олио
НАЧИН НА ПРИГОТВЯНЕ:
Разрязваме тиквичката по дължина на четири части, а тях - на кубчета, патладжаните - на шест части по дължина, а след това - и тях на кубчета. Слагаме ги в солена вода за 15 минути.
Измиваме ги със студена вода и леко ги изстискваме. Изпържваме тиквичките, а след тях и патладжана. В по-дълбок тиган изсипваме нарязаните на дребно домати. Може да са белени. Изваряваме ги, слагаме 2 с. л. олио, сол и захар на вкус. Варим до желана гъстота. Добавяме накълцания или нарязан чесън.
Отстраняваме тигана от котлона и изсипваме тиквичките и патладжана. Разбъркваме леко и прехвърляме в подходяща купа. Поръсваме с нарязан магданоз и оставяме да се охлади.
Сервираме го леко топло, а много често дори студено от хладилника. Консумираме го с домашна питка или със селски хляб и бучка сирене.