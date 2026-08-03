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Ето как се променя маршрута на автобус № 288 в София

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Автобус СНИМКА: Архив

От 04.08.2026г. във връзка маршрута на автобусна линия №288 се въвеждат следните промени:

Удължава се маршрутът: от метростанция „Витоша" по бул. „Тодор Каблешков" до ж.к. „Гоце Делчев" , както следва:

- посока ж.к. „Гоце Делчев": автостанция „Гео Милев" - бул. „Шипченски проход" - бул. „Асен Йорданов" - пл. „Площад на авиацията" - бул. „Доктор Г. М. Димитров" - бул. „Филип Кутев" - бул. „Тодор Каблешков"- кръстовище бул. „Тодор Каблешков"/ул. „Боянски водопад";

- посока автостанция „Гео Милев": „посока Автостанция „Гео Милев": кръстовище бул. „Тодор Каблешков"/ул.„Боянски водопад" - бул. „Тодор Каблешков" - бул. „Филип Кутев" - бул. „Доктор Г. М.Димитров" - пл. „Площад на авиацията" - бул. „Асен Йорданов" - бул. „Шипченски
проход" - Автостанция „Гео Милев".

Автобусите ще спират на всички съществуващи спирки по маршрута.

Автобус СНИМКА: Архив

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