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Катастрофа на пътя Бургас - Созопол, движението до разклона за Маринка е в една лента

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Полиция СНИМКА: Георги Кюрпанов

Временно движението по път II-99 Бургас - Созопол в района на разклона за Маринка е двупосочно в една лента заради катастрофа. То се регулира от "Пътна полиция".

Шофьорите да се движат с повишено внимание и съобразена скорост, призоваха от АПИ.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Полиция СНИМКА: Георги Кюрпанов

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