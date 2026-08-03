Катастрофа на пътя Бургас - Созопол, движението до разклона за Маринка е в една лента

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Временно движението по път II-99 Бургас - Созопол в района на разклона за Маринка е двупосочно в една лента заради катастрофа. То се регулира от "Пътна полиция".

Шофьорите да се движат с повишено внимание и съобразена скорост, призоваха от АПИ.