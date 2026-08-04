На 4 август рожден ден имат

Веселин Маринов, певец
Владимир (Валди) Тотев, музикант от “Щурците”
Жечо Станков, бивш министър на енергетиката
Цветелина Узунова, журналистка
Проф. д.ф.н. Огнян Сапарев, литературен критик
Илиян Киряков, бивш национал по футбол
Георги Табаков, председател на Български икономически форум
Проф. д.н. Наталия Витанова, ректор на Шуменския университет “Епископ Константин Преславски”
Мартин Иванов, историк, бивш служебен министър на културата
Румен Радев, председател на УС на Асоциацията на индустриалния капитал, бивш министър на енергетиката
Лидия Инджова, актриса
Томислав Русев, спортен журналист