ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

И БСП, и ДПС остават в централите си засега, черве...

Времето София 30° / 30°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/spravochnik/article/23329796 www.24chasa.bg

Катастрофа затруднява движението по пътя Ахтопол - Синеморец

1840
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Полиция СНИМКА: Архив

Временно движението по път III-9901 Ахтопол-Синеморец при моста на река Велека е двупосочно в една лента заради катастрофа. То се регулира от "Пътна полиция", съобщиха от АПИ. 

Шофьорите да се движат с повишено внимание и съобразена скорост.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Полиция СНИМКА: Архив

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Полезно

Последно от

България днес

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Джензито Вики: Кога сме заедно и заради какво