Катастрофа затруднява движението по пътя Ахтопол - Синеморец

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Временно движението по път III-9901 Ахтопол-Синеморец при моста на река Велека е двупосочно в една лента заради катастрофа. То се регулира от "Пътна полиция", съобщиха от АПИ.

Шофьорите да се движат с повишено внимание и съобразена скорост.