Православен календар за 4 август, вижте кои са имениците

Св. 7 отроци в Ефес. Св. прпмчца Евдокия (вечерта - Вечерня с Молебен канон на Пресвета Богородица)

По времето на император Деций в Ефес живеели 7 младежи, които силно вярвали в Христа и не отстъпвали пред мъченията. За да се спасят от гоненията се скрили в пещера, която по заповед на царя била затрупана с камъни, и там намерили мъченическата си смърт. Два века по-късно станало чудо - младежите се събудили и се върнали в своя град. Тогава в Ефес пристигнал император Теодосий. Той дълго беседвал с тях, дал им благословията си и младежите заспали вечния си сън. Оттогава на това място ставали чудеса.

Празнуват: Евдокия, Евда, Дочка, Донка, Доко, Дочо.