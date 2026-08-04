ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Трима турски моряци от товарен кораб са ранени сле...

Времето София 20° / 20°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/spravochnik/article/23330180 www.24chasa.bg

Православен календар за 4 август, вижте кои са имениците

2260
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google

Св. 7 отроци в Ефес. Св. прпмчца Евдокия (вечерта - Вечерня с Молебен канон на Пресвета Богородица)

По времето на император Деций в Ефес живеели 7 младежи, които силно вярвали в Христа и не отстъпвали пред мъченията. За да се спасят от гоненията се скрили в пещера, която по заповед на царя била затрупана с камъни, и там намерили мъченическата си смърт. Два века по-късно станало чудо - младежите се събудили и се върнали в своя град. Тогава в Ефес пристигнал император Теодосий. Той дълго беседвал с тях, дал им благословията си и младежите заспали вечния си сън. Оттогава на това място ставали чудеса.

Празнуват: Евдокия, Евда, Дочка, Донка, Доко, Дочо.

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Празници

Последно от

България днес

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Джензито Вики: Кога сме заедно и заради какво