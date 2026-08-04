ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Трима турски моряци от товарен кораб са ранени сле...

Времето София 20° / 20°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/spravochnik/article/23330184 www.24chasa.bg

Температури до 38° ни очакват на 4 август, ще духа лек ветрец

1256
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Максималните температури ще бъдат между 33° и 38° СНИМКА: Pixabay

Днес ще бъде слънчево, след обяд в низините – горещо. Ще има временни увеличения на облачността, главно над източните и планинските райони, но ще е почти без валежи. Ще духа слаб до умерен североизточен вятър. Максималните температури ще бъдат между 33° и 38°, в София – около 33°.

По Черноморието ще е предимно слънчево. Ще духа слаб, по южното крайбрежие до умерен североизточен вятър. Максималните температури ще бъдат между 29° и 32°. Температурата на морската вода е около 25°. Вълнението на морето ще бъде 1-2 бала.

В планините ще бъде слънчево, след обяд с временни увеличения на облачността, но ще е почти без валежи. Ще духа слаб до умерен североизточен вятър. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 28°, на 2000 метра – около 20°, съобщи НИМХ, цитиран от БТА. 

Максималните температури ще бъдат между 33° и 38° СНИМКА: Pixabay

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Времето

Последно от

България днес

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Джензито Вики: Кога сме заедно и заради какво