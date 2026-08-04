Проф. Рачев: Валежите през следващите 2 седмици ще са символика

"Валежите през следващите 2 седмици ще са символика", каза климатологът проф. Георги Рачев в "Тази сутрин" по bTV.
Експертът прогнозира горещи дни в следващите дни. След това пък времето ще е типично за август - отново топло.
През този уикенд на морето щяло да е по-горещо от обичайното и от останалите части на страната.
Според него Унгария ще изкара една много тежка и топла седмица. Заради ниското ниво на Дунав и спиране на реакторите, няма и да имат ток най-вероятно, прогнозира той.
По думите на проф. Рачев Европа достига по-високи нива на потребление на ток, отколкото от зимата.
"АЕЦ "Козлодуй" не би трябвало да спре. И България ще бъде основен износител на върхова енергия. Това ще се запази, стига река Дунав да бъде на това ниво.