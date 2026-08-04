Проф. Рачев: Валежите през следващите 2 седмици ще са символика

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"Валежите през следващите 2 седмици ще са символика", каза климатологът проф. Георги Рачев в "Тази сутрин" по bTV.

Експертът прогнозира горещи дни в следващите дни. След това пък времето ще е типично за август - отново топло.

През този уикенд на морето щяло да е по-горещо от обичайното и от останалите части на страната.

Според него Унгария ще изкара една много тежка и топла седмица. Заради ниското ниво на Дунав и спиране на реакторите, няма и да имат ток най-вероятно, прогнозира той.

По думите на проф. Рачев Европа достига по-високи нива на потребление на ток, отколкото от зимата.

"АЕЦ "Козлодуй" не би трябвало да спре. И България ще бъде основен износител на върхова енергия. Това ще се запази, стига река Дунав да бъде на това ниво.