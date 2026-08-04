Опашки от автомобили на границите със Сърбия и Турция

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Интензивен е трафикът тази сутрин на граничния контролно-пропускателен пункт със Сърбия „Калотина" на вход за леки автомобили. Опашка от коли има и на ГКПП „Капитан Андреево" на границата с Турция.

Това съобщиха от Главна дирекция „Гранична полиция" - МВР на сайта си.

По границата с Румъния трафикът е нормален на всички гранични преходи. От „Гранична полиция" припомнят, че е възстановено движението по Дунав мост и трафикът се осъществява в двете платна.

Фериботната връзка обслужваща граничен преход Оряхово – Бекет е с временно преустановена работа поради ниското ниво на река Дунав. Фериботната връзка обслужваща граничен преход Свищов-Зимнич също е с временно преустановена работа поради ниското ниво на река Дунав. Платформата се намира в България, посочват от „Гранична полиция".

Трафикът е нормален на всички гранични преходи по границата с Гърция. По границата с Република Северна Македония трафикът също е нормален на всички гранични контролно-пропускателни пунктове.