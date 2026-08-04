На 5 август в част от Банкя няма да има вода

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На 5 август (сряда) 2026 г. във връзка с изпълнение на строително-монтажни работи по ул. „Жул Леви", гр. Банкя се налага спиране на водоподаването от 10:00 до 22:00 часа на клиентите на „Софийска вода" в района на:

гр. Банкя, кв. Изгрев – ул. „София" от ул. „Иванянско шосе" до Аква парк София, ул. „Иванянско шосе", ул. „Секвоя" и Аква парк София

При продължителност на строително-ремонтните дейности над 12 часа „Софийска вода" ще осигури алтернативно водоснабдяване с водоноска на гр. Банкя – ул. „Иванянско шосе" и ул. „Перуника", съобщиха от пресцентъра на "Софийска вода".