Скумрия по средиземноморски с печени зеленчуци и маслини

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КОЙ ГОТВИ

“Леко, вкусно и богато на полезни омега-3 мастни киселини ястие, което ще впечатли любителите на рибните специалитети”, ни пише Валя Михайлова.

ПРОДУКТИ

1 прясна скумрия (почистена), 2 печени червени чушки, 200 г чери домати, 1 голяма глава лук, 3 - 4 скилидки чесън, 80 г черни маслини без костилки, 2 - 3 кисели краставички, 1 стрък пресен розмарин, 2 с.л. зехтин, сокът от 1/2 лимон, 1 ч.л. сладък червен пипер, сушен риган, сол и прясно смлян черен пипер на вкус

НАЧИН НА ПРИГОТВЯНЕ:

Измиваме и подсушаваме добре скумрията. Овкусяваме я със сол, черен пипер, сладък червен пипер, лимонов сок и малко зехтин.

Запичаме я в добре загрят грил тиган или тиган с незалепващо покритие по 4–5 мин от всяка страна, докато придобие златиста коричка, и я изваждаме. В същия тиган задушаваме нарязания на полумесеци лук и чесъна до леко карамелизиране.

Добавяме нарязаните печени чушки, разполовените чери домати, маслините и киселите краставички. Зеленчуците овкусяваме с риган и пресен розмарин. Готвим ги още няколко минути, докато ароматите се смесят, а доматите леко омекнат.

Поставяме накрая скумрията върху зеленчуковата гарнитура и оставяме за още 2–3 мин на слаб огън, за да поеме вкуса на соса.