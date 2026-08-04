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На 5 август променят движението около Голец, сменят тол камера

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Тол система СНИМКА: “24 ЧАСА”

Утре - 5 август, ще се извършва подмяна на тол камера на път I-4 Микре – Абланица в района на Голец. За изпълнение на дейностите от 10:30 ч. за около половин час поетапно ще се ограничава движението в отделните ленти. Необходимо е шофьорите да се движат с повишено внимание и съобразена скорост, съобщават от АПИ.

Агенция „Пътна инфраструктура" апелира шофьорите да бъдат внимателни, да спазват правилата за движение и ограниченията на скоростта, да не предприемат рискови изпреварвания, с които застрашават безопасността на всички останали пътуващи.

Всички граждани и транспортни фирми могат да получават информация за актуалната пътна обстановка от интернет страницата на АПИ - www.api.bg, както и по всяко време от денонощието на тел. 0700 130 20 в АПИ.

Тол система СНИМКА: “24 ЧАСА”

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