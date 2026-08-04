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Ограничиха движението между Гоце Делчев и Сатовча, станала е катастрофа

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Катастрофа Снимка: Pixabay

Временно движението по път III-197 Гоце Делчев-Сатовча при км 3 се осъществява двупосочно в една лента заради катастрофа, съобщиха от АПИ.

Движението се регулира от Пътна полиция. Водачите да се движат с повишено внимание и съобразена скорост.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Катастрофа Снимка: Pixabay

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