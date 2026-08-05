На 5 август рожден ден имат

Георги Мамалев, актьор
Андрей Райчев, социолог
Проф. д-р Маргарита Пешева, медиен експерт
Румен Ненков, бивш конституционен съдия
Ивилина Алексиева, бивш председател на ЦИК
Байрам Байрам, депутат
Иван Ченчев, журналист, бивш депутат
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Георги Мамалев, актьор
Андрей Райчев, социолог
Проф. д-р Маргарита Пешева, медиен експерт
Румен Ненков, бивш конституционен съдия
Ивилина Алексиева, бивш председател на ЦИК
Байрам Байрам, депутат
Иван Ченчев, журналист, бивш депутат
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