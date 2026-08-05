Православен календар за 5 август

Св. мчк Евсигний (Предпразн. на Преображение Господне)

Евсигний бил родом от Антиохия и служил като войник при царете Диоклетиан, Максимиан, Константин Велики и синовете му. При царуването на Констанций оставил службата и се върнал в Антиохия. Старецът бил извикан от император Юлиан Отстъпник да разреши спор между двама езичници, отсъдил справедливо, но признатият за неправ го обвинил, че е християнин. Император Юлиян, който също бил изобличен от Евсигний в отстъпничество от Христа, заповядал да го обезглавят.