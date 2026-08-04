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Пуснаха BG-ALERT заради жегата в Монтана

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Пуснаха BG-ALERT заради жегите в Монтана СНИМКА: АРХИВ

Системата за ранно предупреждение BG-ALERT беше активирана в Монтана заради опасно високите температури. Съобщението до населението е изпратено по инициатива на областния управител Иван Каменов.

По-рано от Областната администрация в Монтана обявиха, че ще използват системата за известяване заради очакваните екстремни горещини в региона. Към 18:00 часа в града са измерени 37 градуса, показват данните на Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ).

За сряда, 5 август, НИМХ обяви жълт код за опасно високи температури в 22 области на страната. Предупреждението не важи за София-град, София-област, Перник, Габрово, Смолян и Добрич. Очаква се максималните температури да бъдат между 35 и 38 градуса.

Прогнозата за утре е за предимно слънчево време с временни увеличения на облачността следобед, като краткотрайни превалявания са възможни само в планинските райони.

Пуснаха BG-ALERT заради жегите в Монтана СНИМКА: АРХИВ

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