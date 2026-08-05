Временно се променя движението по участък от АМ „Тракия“ в Софийска област

От 7:00 до 13:00 часа временно ще бъде променена организацията на движението по участък от автомагистрала „Тракия“ в Софийска област заради премахване на крайпътна растителност, съобщиха от Агенция „Пътна инфраструктура“ (АПИ).

Дейностите ще се извършват в отсечките между 46 и 50 км в платното за Бургас и между 54 и 55 км в платното за София, като поетапно ще се ограничава преминаването по изпреварващата лента, а трафикът ще се пренасочва в активната.

Водачите да спазват стриктно поставената пътна сигнализация и да бъдат внимателни, призоваха от АПИ. Шофьорите трябва да се движат със съобразена скорост и да не предприемат рискови изпреварвания, с които застрашават безопасността на всички останали пътуващи, допълниха от агенцията.

Информация за актуалната пътна обстановка има на интернет страницата на АПИ, като може да се получи и на денонощния телефон 0700 130 20.

Миналата седмица движението на автомагистрала „Тракия“ на тежкотоварни автомобили над 12 тона беше ограничено в пиковите часове с цел повишаване на безопасността и улесняване на придвижването.